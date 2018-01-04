В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12».

Об этом пишет журнал , который специализируется на азиатской тематике, передает Обозреватель.

ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас.

В результате происшествия был нанесен значительный убыток комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий, о вероятных жертвах не сообщается.

Источник журнала в правительстве США, который знаком с деталями программы вооружений Северной Кореи, рассказал, что двигатели ракеты перестали работать после примерно одной минуты полета на высоте 70 км.

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