|В КНДР во время испытаний на город упала баллистическая ракета (фото)
|04.01.2018 11:35
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В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12».
Об этом пишет журнал , который специализируется на азиатской тематике, передает Обозреватель.
ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас.
В результате происшествия был нанесен значительный убыток комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий, о вероятных жертвах не сообщается.
Источник журнала в правительстве США, который знаком с деталями программы вооружений Северной Кореи, рассказал, что двигатели ракеты перестали работать после примерно одной минуты полета на высоте 70 км.
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