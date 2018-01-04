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В КНДР во время испытаний на город упала баллистическая ракета (фото)
04.01.2018 11:35
В КНДР во время испытаний на город упала баллистическая ракета (фото)

В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12».

Об этом пишет журнал , который специализируется на азиатской тематике, передает Обозреватель.

ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас.

В результате происшествия был нанесен значительный убыток комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий, о вероятных жертвах не сообщается.

Источник журнала в правительстве США, который знаком с деталями программы вооружений Северной Кореи, рассказал, что двигатели ракеты перестали работать после примерно одной минуты полета на высоте 70 км.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 саид 25.11.2014 19:59
пусть этот макаревич со своей балалайкой поедет в палестину £$%& £$%&£$%&£$%&£$% &`£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&
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