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В Великобритании мужчина нашел скелет ихтиозавра во время прогулки
18.12.2019 10:22
Житель Великобритании обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
время
прогулки
ихтиозавра
скелет
великобритании
Новости
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