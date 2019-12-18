18 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: "Весна" в середине декабря: синоптики прогнозируют на среду до +17° • Киевская подземка объяснила сбой в работе е-билета • Украинцы оформили уже более 4,3 миллиона ID-карточек • В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить • Украина расширит санкции против оборонного комплекса РФ • В Черновцах открылся город из пряничных домиков • Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензинвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: ПДД, електронний документообіг, Дія, диджитализация. 18 декабря 58ПДД, електронний документообіг, Дія, диджитализация. В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". Разом з водіями ми тестуємо електронні права і техпаспорти. Які переваги й недоліки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними? Фоторепортажи Популярные теги Шахтер, фотография, цирк, дети, история, США, стихийные бедствия, Саакашвили, живопись, мода, путешествия, ЗСУ, Порошенко, акции, бизнес, футбол, транспорт, Динамо, катастрофы, Александр Зубко, полиция, Сергей Смоленцев, АТО, автомобили, заводы, традиции, митинги, город, ВМС, оккупация, женщины, праздники, политика, Россия, протесты, Киев, депутаты, Карпаты, портрет, Путин, экология, туризм, милиция, парады, фотоподборки, церковь, соревнования, НАТО, знаменитости, спорт, выборы, самолеты, люди, война, политики, мир, ВСУ, кошки, фотографы, животные, беспорядки, зима, Львов, юмор, Львів, столкновения, Нацгвардия, учения, пейзажи, архитектура, выставки, музыка, технологии, фотопроект, суд, досуг, джаз, авиация, вера, дизайн, корабли, уикенд, искусство, аннексия Крыма, Майдан, военная техника, #Євромайдан, фестивали, марш, тест-драйв, природа, Дмитрий Дятлов, солдат, общество, фотоконкурсы, культура, концерты, Верховная Рада, Одесса, Донбасс Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Шахтер, фотография, цирк, дети, история, США, стихийные бедствия, Саакашвили, живопись, мода, путешествия, ЗСУ, Порошенко, акции, бизнес, футбол, транспорт, Динамо, катастрофы, Александр Зубко, полиция, Сергей Смоленцев, АТО, автомобили, заводы, традиции, митинги, город, ВМС, оккупация, женщины, праздники, политика, Россия, протесты, Киев, депутаты, Карпаты, портрет, Путин, экология, туризм, милиция, парады, фотоподборки, церковь, соревнования, НАТО, знаменитости, спорт, выборы, самолеты, люди, война, политики, мир, ВСУ, кошки, фотографы, животные, беспорядки, зима, Львов, юмор, Львів, столкновения, Нацгвардия, учения, пейзажи, архитектура, выставки, музыка, технологии, фотопроект, суд, досуг, джаз, авиация, вера, дизайн, корабли, уикенд, искусство, аннексия Крыма, Майдан, военная техника, #Євромайдан, фестивали, марш, тест-драйв, природа, Дмитрий Дятлов, солдат, общество, фотоконкурсы, культура, концерты, Верховная Рада, Одесса, ДонбассВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". Разом з водіями ми тестуємо електронні права і техпаспорти. Які переваги й недоліки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними? 18.12.2019



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