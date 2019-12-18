Погода, Новости, загрузка...
Електронне посвідчення водія: українці тестують додаток «Дія»
18.12.2019 10:36
18 декабря RSS PDA Mobile Facebook
 
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
    • НОВОСТИ ДНЯ: "Весна" в середине декабря: синоптики прогнозируют на среду до +17°  Киевская подземка объяснила сбой в работе е-билета  Украинцы оформили уже более 4,3 миллиона ID-карточек  В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить  Украина расширит санкции против оборонного комплекса РФ  В Черновцах открылся город из пряничных домиков  Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензинвсе новости дня
    Фото и Видео
    Фоторепортажи
    18.12.2019 58 Метки:  ПДД, електронний документообіг, Дія, диджитализация.

    18 декабря

    В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". Разом з водіями ми тестуємо електронні права і техпаспорти. Які переваги й недоліки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?

    Фоторепортажи

    все фоторепортажи
    Популярные теги
    Шахтер, фотография, цирк, дети, история, США, стихийные бедствия, Саакашвили, живопись, мода, путешествия, ЗСУ, Порошенко, акции, бизнес, футбол, транспорт, Динамо, катастрофы, Александр Зубко, полиция, Сергей Смоленцев, АТО, автомобили, заводы, традиции, митинги, город, ВМС, оккупация, женщины, праздники, политика, Россия, протесты, Киев, депутаты, Карпаты, портрет, Путин, экология, туризм, милиция, парады, фотоподборки, церковь, соревнования, НАТО, знаменитости, спорт, выборы, самолеты, люди, война, политики, мир, ВСУ, кошки, фотографы, животные, беспорядки, зима, Львов, юмор, Львів, столкновения, Нацгвардия, учения, пейзажи, архитектура, выставки, музыка, технологии, фотопроект, суд, досуг, джаз, авиация, вера, дизайн, корабли, уикенд, искусство, аннексия Крыма, Майдан, военная техника, #Євромайдан, фестивали, марш, тест-драйв, природа, Дмитрий Дятлов, солдат, общество, фотоконкурсы, культура, концерты, Верховная Рада, Одесса, Донбасс
    Утренний кофе
    Вечерняя водка
    Виестурс Лиегис

    о дорогих директорах

    Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста
    Последние новости
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ

    • Сводка.нет - Новости Украины и Мира
     Поделитесь статьей с друзьями
     