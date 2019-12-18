Електронне посвідчення водія: українці тестують додаток «Дія»
18.12.2019 10:36
18 декабря
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В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". Разом з водіями ми тестуємо електронні права і техпаспорти. Які переваги й недоліки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?