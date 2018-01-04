Новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не начала действовать

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел, передает со ссылкой на .

«Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать», — говорится в разъяснении .

Напомним, предлагает установить штраф в размере 3400 гривен (сейчас штраф за это преступление 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч.

За оставление места предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

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