Южнокорейский бренд Samsung представит на выставке CES 2018 новые электронные устройства. Выставка продлится с 9 по 12 января.

Samsung покажет три устройства от экспериментальной лаборатории C-Lab. Это — акустическая система S-Ray, гарнитура для людей с плохим зрением Relumino и фитнес-трекер GoBreath.

Портативную акустическую систему S-Ray можно носит на шее или на одежде. Устройство позволяет слушать музыку и не беспокоить при этом других.

Relumino — это VR-гарнитура для людей с плохим зрением. Устройство нужно синхронизировать со смартфоном. Благодаря этому Relumino обрабатывает изображение на любом физическом объекте. После этого оптимизирует его под особенности зрения каждого конкретного человека.

Фитнес-трекер GoBreath не имеет аналогов в мире. Он ведь способен следить только за дыхание человека круглосуточно. Если ему что-то не понравится, он сразу же сообщит об этом своего владельца.

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