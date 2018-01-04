С начала нового года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам, передает Evening Standard.

Известно, что закон распространяется на фирмы, где работают более 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение закона работодателей будут штрафовать.

Так, фирмы с более чем 250 работниками должны пройти сертификацию до конца текущего года, тогда как мелкие компании будут получать сертификаты в ближайшие несколько лет в соответствии с их размером. За нарушение закона предусмотрены штрафы в сумме примерно 500 долларов США в день.

Однако работодатели все еще имеют возможность поощрять своих работников на основе их опыта, эффективности и других аспектов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по итогам I квартала 2018 года Кабинет министров Украины может еще раз повысить размер минимальной зарплаты.

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