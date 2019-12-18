Об этом говорится в заявления Первого Председателя Верховного суда, передает Украинская правда.

"Противоречия между законодательством ЕС и законодательства Польши, инициируют авторы законопроекта, скорее только, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", – говорится в заявлении.

Верховный суд уверен, что все предлагаемые изменения угрожают независимой судебной системе Польши.

Ранее Европейская комиссия в том году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия считает судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза.

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