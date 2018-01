Актриса Эллен Пейдж узаконила отношения с танцовщицей Эммой Портнер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пейдж: Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой Фото: ellenpage / Instagram Об этом Пейдж сообщила в Instagram, обнародовав фото обручальных колец."Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", – прокомментировала кадр Эллен. Can’t believe I get to call this extraordinary woman my wife. @emmaportner Публикация от @ ellenpage Янв 3, 2018 at 12:19 PST О романе Пейдж и Портнер стало известно в июле 2017 года.Пейдж призналась в своей гомосексуальной ориентации в 2014 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пейдж портнер своей эллен назвать Теги: новости