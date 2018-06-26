В Киеве задержали российского телеведущего Евгения Примакова. По сообщению в Телеграм-канале его коллеги российской журналистки Екатерины Винокуровой, его намерены депортировать.

«Мне пишут, в Киеве задержали и будут депортировать телеведущего Евгения Примакова. Он туда ехал на мероприятие ОБСЕ, но на границе его сочли угрозой нацбезопасности Украины. Главное, чтобы выпустили, конечно», — пишет она.

В посольстве РФ в Украине уточнили, что Примаков прибыл в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой. Примакова не пропустили в аэропорту «Борисполь», — пишет ТАСС.

В то же время сам пропагандист рассказал , что в аэропорту на пограничном контроле его остановили сотрудники Службы безопасности Украины и провели в комнату ожидания. Там они заявили, что Примаков представляет угрозу национальной безопасности Украины, в связи с чем ему на пять лет запретят въезд в Украину. У Примакова забрали паспорт, пообещав вернуть только в самолете. Сейчас он находится в транзитной зоне, ожидая обратный вечерний вылет.

«Все было корректно, вежливо, меня вызвали в комнату для собеседования, посмотрели документы и распечатали информацию по конференции ОБСЕ. Сотрудники СБУ подумали, созвонились и сказали, что в соответствии с законом мне закрыт въезд на 5 лет в Украину как человеку, который несет угрозу ее безопасности. Обидно, что я ехал сюда с толковыми идеями по выстраиванию доверия в ситуации, когда у России и Украины нет взаимного доверия друг к другу», — заявил пропагандист.

«На мероприятие Примаков был официально приглашен ОБСЕ. По его словам, он выполнял миссию СЖР и Общественной палаты по переговорам насчет гарантий обеспечения безопасности журналистов, которые освещают события в Украине и в России. В частности, он хотел предложить не рассматривать журналистов с обеих стороны как комбатантов (участников боевых действий) и поднять вопрос освобождения главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Но, видимо, эта конференция задумывалась как междусобойчик, где надо осудить Россию, и какой-то другой точки зрения там не должно быть. Печально, что Украина последовательно отрезает уже не связи, а ниточки с России. Сложно убедить людей не навредить себе», — пишет российское издание.

О внуке российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова известно, что он на российском телевидении с 2002 года. Изначально работал на телеканале ТВС военным корреспондентом. Потом перешел работать на пропагандистский канал НТВ, сотрудничал с «Первым каналом», «Россия-24».

20 марта 2017 года по президентской квоте утверждён членом Общественной палаты Российской Федерации на 2017—2020 годы. В мае того же года стал советником председателя Государственной думы VII созыва Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам.

Возглавляет организацию «Русская гуманитарная миссия».

В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

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