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Коболев рассказал, когда будет подписан договор о транзите газа
18.12.2019 11:19
Коболев считает, что подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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