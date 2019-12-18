Об этом сообщило во вторник американское издание The Hill.

"Сенаторы поддержали на голосовании с 86 голосами "за" и 8 "против" Акт о бюджетных ассигнованиях национальной обороны. Этот законодательный документ был принят Палатой представителей на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.

В целом, оборонный бюджет США на следующий год составит $738 млрд.

Как сообщал Укринформ, в минувшую среду Палата представителей приняла законопроект о финансировании оборонных нужд США, в котором предусмотрела, в том числе $300 млн помощи украинской армии. Кроме того, был добавлен раздел, который вводит на законодательном уровне санкции против российского проекта газопровода Nord Stream 2, а также проекта "Турецкий поток".

Сам президент Трамп заявил на прошлой неделе, что готов немедленно подписать закон, как только он поступит в Белый дом.

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