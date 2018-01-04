В Николаеве в течение нескольких дней зафиксировали 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе у шести детей, пишет местное издание Свідок.інфо .

Главный санитарный врач области Александр Игнатенко заявил, что причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. При этом он подчеркнул, что только зафиксировали четыре очага заболевания.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - подчеркнул Игнатенко.

В свою очередь советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является "сезонным повышением заболеваемости".

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них дети - 35; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей", - сообщил Шевченко.

Стоит отметить, что из-за вспышки гепатита в городе решили проверить всех продавцов питьевой воды на разлив. Пробы питьевой воды направили на анализ, который установит физико-химические, микробиологические и вирусологические показатели.

"Также продолжатся проверки и обследования пунктов продажи воды на соответствие нормам санитарного законодательства. Госпотребслужба проверит всех субъектов хозяйствования, которые занимаются продажей питьевой воды на разлив", - написал заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи в

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