В связи с дискуссией, которая развернулась в социальных сетях касательно одной из миниатюр новогоднего выпуска «Вечернего квартала» от студии «Квартал 95», телекомпания «1+1» хотела бы разъяснить некоторые моменты.

Действительно, имели место, на наш взгляд, эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам. Приносим извинения за этот случай и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал «1+1» изъял этот случай из своей библиотеки, информирует svodka.net.

«1+1 медиа» убеждена, что мы должны жить в открытом и толерантном обществе. Именно следовательно, мы не хотим избегать темы сексуальных меньшинств, которая является частью современной жизни, и освещаем ее, в частности в выпусках новостей. В то же время, конечно, что сейчас в СМИ отсутствуют стандарты работы с такой темой, особенно, когда речь заходит о юморе. Мы готовы предоставить наши информационные площадки для такой дискуссии и пригласить другие медиагруппы, уверены, эта тема важна для украинского медийного пространства в целом.

Также мы, как и студия «Квартал 95», в дальнейшем будем более тщательно учитывать выбор, характер и подходы в освещении тем, затрагивающих уважение и интересы сексуальных меньшинств.

Уверены, ситуация может и должна стать толчком к конструктивному и открытому диалогу.

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