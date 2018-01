Дочь президента США Дональда Трампа Иванка часто рассказывает друзьям о технической стороне укладки волос главы Белого дома, говорится в книге журналиста Майкла Вулффа. По словам Вулффа, Иванка Трамп обсуждала с друзьями прическу отца По словам Вулффа, дочь главы Белого дома Иванка Трамп часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. Она отметила, что после пересадки, лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Волосы направлены таким образом, чтобы сойтись в центре, затем они зачесываются назад и фиксируются гелем.Журналист добавил, что дочь президента часто рассказывает "смешную историю" о цвете волос Трампа, причина которого, как выяснилось, кроется в средстве Just for Men: чем дольше его держать на волосах, тем темнее будет цвет. Однако, по словам Иванки Трамп, глава Белого дома слишком нетерпелив.The New York Post пишет, что описанная дочерью президента процедура предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место кожи, на которой растут волосы.В книге Вулффа также говорится, что Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс назвала книгу "мусорным таблоидным чтивом" и подчеркнула, что в ней содержатся "лживые и вводящие в заблуждение рассказы людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый дом".Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '225308'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

