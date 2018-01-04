Ночь на 4 января стала теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 3,5 градуса тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 января в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированноего еще в 1920 году”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.

Как сообщал 2017 год занял третье место между самых теплых, только в течение года было зарегистрировано 24 температурных рекорда.

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