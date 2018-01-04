В сети высмеяли одну из женщин, переданную украинской стороной террористам "Л/ДНР" в рамках обмена пленными.

Соответствующее фото опубликовал в журналист Денис Казанский, передает .

"Одна из пленниц "киевской хунты", отправленная по обмену в "Л/ДНР", - написал он.

Комментаторы оценили внешний вид женщины, назвав его "эталонным" для сторонников террористов. Пользователи сети также сравнили ее с "прокуренным индейцем", и предположили, что она "загрызла насмерть 15 гремучих змей".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира