|Загрызла 15 змей: в сети показали «пленницу хунты», переданную Л/ДНР
|04.01.2018 11:52
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В сети высмеяли одну из женщин, переданную украинской стороной террористам "Л/ДНР" в рамках обмена пленными.
Соответствующее фото опубликовал в журналист Денис Казанский, передает .
"Одна из пленниц "киевской хунты", отправленная по обмену в "Л/ДНР", - написал он.
Комментаторы оценили внешний вид женщины, назвав его "эталонным" для сторонников террористов. Пользователи сети также сравнили ее с "прокуренным индейцем", и предположили, что она "загрызла насмерть 15 гремучих змей".
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