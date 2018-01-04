|Новая Зайцева: житель Киева спас пешеходов от пьяной женщины за рулем (фото)
|04.01.2018 11:52
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В Киеве патрульные задержали пьяную женщину за рулем, после того как к ним поступил сигнал от одного из неравнодушных киевлян.
Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
«Итак, мадам с парнем были в модном заведении, где не отказывали себе в алкоголе. Один из посетителей (спасибо тебе, друг) увидев, что после последнего коктейля эти двое сели в авто и поехали, позвонил на 102», — говорится в сообщении.
Мужчина сразу вышел из машины и вытянул пистолет. В итоге, оказалось, что срок действия на него уже закончился.
При этом женщина куда-то активно звонила и выясняла, как «отмазаться».
Как выяснилось, в октябре и ноябре эту «леди» уже останавливали с признаками опьянения. Но как и тогда, так и сейчас, она отказалась проходить тест на опьянение.
«Все так удивлялись госпоже Зайцевой, а у нас тут таких хватает даже с избытком. И вспоминают их только тогда, когда, к сожалению, становится уже очень поздно…» — сказано в сообщении.