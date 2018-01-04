Двое российских военных погибли в результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии в воскресенье, 31 декабря. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", - говорится в сообщении.

При этом в минобороны РФ подчеркнули, что в результате атаки погибли двое военных.

Напомним, в результате бомбардировок российских военных вСирии , которые были нанесены военной авиацией армии страны при поддержке в районе Восточная Гута, расположенном рядом со столицей Дамаском, погибли не менее 20 людей .

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии разбился российский вертолет Ми-24 , в результате чего погибли два пилота. Инцидент произошел 30 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира