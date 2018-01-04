Вопрос потерь в Сирии для России крайне болезненный. В отличие от Донбасса, сирийская операция официально признанная, и официальные потери в технике бьют по репутации данной продукции на международном уровне.

О том, что в Сирии был уничтожен военный вертолет ВКС РФ, было известно ещё 31 декабря, но на тот момент вся информация представляла собой лишь констатацию факта из арабских пабликов в социальных сетях. Из подробностей было известно лишь то, что потерпел крушение Ми-8 в районе Хамы у села Аль-Матак. Позднее прошло уточнение, что это был Ми-24, осознавший бренность бытия у села аз-Зара, информирует еizvestia.com.

Как бы там ни было, а факт очередной потери ВКС РФ уже настолько очевиден, что остается ждать лишь одного – что же соврут на этот раз относительно причин падения вертолета?

Вопрос потерь в Сирии для России крайне болезненный. В отличие от Донбасса, сирийская операция официально признанная, и официальные потери в технике бьют по репутации данной продукции на международном уровне. Как-никак, а экспорт вооружений для России остается крайне важной статьей в доходах дефицитного бюджета.

Именно по этой причине каждая потеря вертолета либо же самолета признается МО РФ со значительной задержкой, и факт того, что летательный аппарат был сбит, крайне редко подтверждается официальными лицами. Чаще только заявляется о вине пилотов, либо о том, что уничтожение техники произошло на земле, а не в воздухе.

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К примеру, в крушении Ми-28Н от 12 апреля 2016 года, в районе города Хомс, виновными признали пилотов. Удобно, особенно с учетом гибели экипажа. А 3 ноября 2016 года на земле был уничтожен Ми-35М, совершивший вынужденную посадку.

По сути, российской стороне выгодно обвинять своих пилотов в низком уровне мастерства, либо заявлять о вынужденных посадках и уничтожении боевых машин на земле, не поясняя, чем были вызваны эти посадки. Но виною никак не должна и не может стать сама машина, а точнее её исправность, либо способность защитить экипаж от огня с земли.

Что же, не имеющие аналогов в мире вертолеты не имеющих аналогов в мире ВКС РФ продолжают знакомиться с земной твердью не по своей воле. Уверен, об этом инциденте мы ещё услышим, ведь после новогоднего празднования в МО РФ по любому творится легкий похмельный беспорядок. Но куда интереснее то, что на борту Ми-24 было 7 офицеров, а арабские паблики сообщали о семи погибших. Как в случае с генералом Асаповым будем ждать «подснежников»? Будем, и они будут!

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