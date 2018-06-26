За время независимости Украина получила 8 медалей в зимних Олимпийских играх и более 120 медалей на летних Олимпийских играх. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

"Да за все время участия украинских спортсменов в зимних Олимпиадах, начиная с 1994 г. - было добыто лишь 8 медалей, из них 3 золотые. В то же время на летних Олимпийских играх, начиная с 1996 г. добыто более 120 наград, из них 35 золотых" , - говорится в сообщении.



Кроме того, в Министерстве сообщили, что почти 700 000 человек в Украине занимается олимпийскими видами спорта.



"В Украине олимпийскими видами спорта занимается 695 078 человек, из которых только 16 421 зимними олимпийскими видами спорта (2%). Финансирование зимних видов спорта составляет примерно 12% от финансирования олимпийских видов спорта и отдельно выделяются средства на конечный этап подготовки к Олимпийским играм. В составе национальных сборных команд 158 спортсменов по зимним видам спорта, а это примерно 7% от общего количества спортсменов национальных сборных команд по олимпийским видам спорта", - отметили в Министесртстве молодежи и спорта.



Напомним, трое спортсменок представляли Украину на квалификационном турнире в Китае и все они получили медали.





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