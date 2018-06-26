За время независимости Украина получила 8 медалей в зимних
Олимпийских играх и более 120 медалей на летних Олимпийских играх.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и
спорта.
"Да за все время участия украинских спортсменов в зимних
Олимпиадах, начиная с 1994 г. - было добыто лишь 8 медалей, из них
3 золотые. В то же время на летних Олимпийских играх, начиная с
1996 г. добыто более 120 наград, из них 35 золотых" , - говорится в
сообщении.
Кроме того, в Министерстве сообщили, что почти 700 000 человек в
Украине занимается олимпийскими видами спорта.
"В Украине олимпийскими видами спорта занимается 695 078 человек,
из которых только 16 421 зимними олимпийскими видами спорта (2%).
Финансирование зимних видов спорта составляет примерно 12% от
финансирования олимпийских видов спорта и отдельно выделяются
средства на конечный этап подготовки к Олимпийским играм. В составе
национальных сборных команд 158 спортсменов по зимним видам спорта,
а это примерно 7% от общего количества спортсменов национальных
сборных команд по олимпийским видам спорта", - отметили в
Министесртстве молодежи и спорта.
Напомним, трое спортсменок представляли Украину на квалификационном
турнире в Китае и все они получили медали.
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