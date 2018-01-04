Все родственники женщины, отказавшейся переезжать на подконтрольную Киеву территорию после "большого обмена", живут в Донецке, у украинской власти к ней нет претензий, заявила омбудсмен Валерия Лутковская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лутковская принимала участие в процедуре обмена Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Она была освобождена из мест лишения свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять после довольно длительного незаконного удержания, то, соответственно, она сказала: "Мы благодарны Украине, но я хочу обнять свою родню. Родные проживают на территории Донецка", – сказала она.Говорить об измене в этом случае нет причин, подчеркнула Лутковская."Эта женщина свободна, она остается гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили министр социальной политики и другие, и получить психологическую помощь", – добавила омбудсмен.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья.Министерство социальной политики Украины инициирует выделение 100 тыс. грн каждому освобожденному украинцу, заявил министр социальной политики Андрей Рева 28 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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