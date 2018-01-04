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Лутковская заявила, что оставшаяся в Донецке бывшая заложница "ДНР" может рассчитывать на обещанные Киевом выплаты
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04.01.2018 11:57
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Все родственники женщины, отказавшейся переезжать на подконтрольную
Киеву территорию после "большого обмена", живут в Донецке, у
украинской власти к ней нет претензий, заявила омбудсмен Валерия
Лутковская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лутковская принимала участие в процедуре обмена Фото: Iryna
Gerashchenko / Facebook "Она была освобождена из мест лишения
свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее
родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять
после довольно длительного незаконного удержания, то,
соответственно, она сказала: "Мы благодарны Украине, но я хочу
обнять свою родню. Родные проживают на территории Донецка", –
сказала она.Говорить об измене в этом случае нет причин,
подчеркнула Лутковская."Эта женщина свободна, она остается
гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в
любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили
министр социальной политики и другие, и получить психологическую
помощь", – добавила омбудсмен.27 декабря на Донбассе состоялся
первый этап обмена удерживаемыми лицами. Украина обменяла
233 задержанных на 73 украинских заложников.Одна женщина отказалась
возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в
Донецке осталась ее семья.Министерство социальной политики Украины
инициирует выделение 100 тыс. грн каждому освобожденному украинцу,
заявил министр социальной политики Андрей Рева 28 декабря.
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