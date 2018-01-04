На пожаре в многоэтажке в Харькове вновь погибли два человека

Харькове на пожаре в жилом пятиэтажном доме по просп.Героев Сталинграда, 173 погибли двое мужчин.

"Пожар происходил в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери в лестничную клетку и начал попадать в соседние квартиры. Поэтому газодымозащитники проверили наличие в них людей и вывели их на свежий воздух. Всего пожарные эвакуировали из опасной зоны 4 человек. Одновременно с этим они приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м. в одной из комнат", - рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: хозяина дома, 1974 года рождения, и его товарища, личность которого устанавливается.

В тушении пожара и эвакуации людей были задействованы 10 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Как сообщалось, в ночь на среду на пожаре в жилой многоэтажке Харькова также погибли 2 человека.

Всего, по данным облуправления ГСЧС, за 3 дня с начала года на территории Харьковской области возникло 36 пожаров, в результате которых погибли 6 человек. Почти все эти пожары возникли в жилом секторе и чаще только их причинами были курение в постели, перегрузки или неисправности электросетей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления.