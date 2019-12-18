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Россия пригнала на Донбасс военную технику и три тысячи тонн горючего - разведка
18.12.2019 12:24
Российские оккупационные войска в начале декабря поставили на оккупированные части Донбасса три тысячи тонн горюче-смазочных материалов, а также бронетехнику и артиллерийское вооружение.

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Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство РФ наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом туда доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов”, - отметил Праута.

Также, по его словам, на прошлой неделе из РФ тайно переместили колонну военной техники.

Кроме того, спикер Минобороны сообщил, что командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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