Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство РФ наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом туда доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов”, - отметил Праута.

Также, по его словам, на прошлой неделе из РФ тайно переместили колонну военной техники.

Кроме того, спикер Минобороны сообщил, что командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях.

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