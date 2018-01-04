Сегодня ночью на одном из предприятий Киева сгорели три автомобиля марки Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает

"4 января в 0:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ул.Новоконстантиновская, возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", - говорится в повидомлнени.

Как отмечается, в результате возгорания автомобили сгорели полностью.

Никто не пострадал. Причина возгорания автомобилей устанавливается правоохранительными органами.

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