|На предприятии в Киеве сгорели три иномарки
|04.01.2018 11:58
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Сегодня ночью на одном из предприятий Киева сгорели три автомобиля марки Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает
"4 января в 0:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ул.Новоконстантиновская, возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", - говорится в повидомлнени.
Как отмечается, в результате возгорания автомобили сгорели полностью.
Никто не пострадал. Причина возгорания автомобилей устанавливается правоохранительными органами.
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