Житель Германии украинского происхождения Дмитрий Овчаров поднялся на первое место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Сообщается, что единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последние 15 лет, был другой немец - Тимо Болл (в 2011 году).

Все остальное время на первом месте всегда находились представители Китая.

Овчаров родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.

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