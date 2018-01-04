|Первой ракеткой мира в настольном теннисе стал спортсмен украинского происхождения
|04.01.2018 12:03
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Житель Германии украинского происхождения Дмитрий Овчаров поднялся на первое место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Сообщается, что единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последние 15 лет, был другой немец - Тимо Болл (в 2011 году).
Все остальное время на первом месте всегда находились представители Китая.
Овчаров родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.
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