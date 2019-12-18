Нардеп от ОПЗЖ, экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что материалы экспертиз, предоставленные полицией по делу об убийстве Павла Шеремета, могут привести только к оправдательному приговору в суде. "...Тем, кто пытается анализировать доказательства, представленные руководством МВД на брифинге по делу Шеремета и выводы опубликованной журналистами издания «Слідство Інфо» криминалистической экспертизы, рекомендую обратить внимание на следующее: 1. Экспертиза, на которой строится подозрение, подписана британским экспертом с красивым английским именем Иван Бирч. 2. В соответствии с Законом Украины «О судебной экспертизе» криминалистические экспертизы могут проводить лишь государственные специализированные экспертные учреждения Украины и только в соответствии с аттестованными методиками, зарегистрированными в утвержденном Кабмином порядке. 3. В соответствии с законом такие экспертизы могут проводиться лишь экспертами, прошедшими соответствующее обучение и украинскую аттестацию, а также внесенными в Государственный список аттестованных судебных экспертов Министерства юстиции Украины. 4. Закон запрещает привлекать к проведению криминалистических экспертиз экспертов, которые не являются работниками государственного экспертного учреждения, а уж тем более, пользующихся неаттестованными в Украине методиками. Другими словами, юридическая сила этой экспертизы, мягко говоря, сомнительна, а, значит, суд не сможет ее использовать для вынесения обвинительного приговора. Оправдательного — да, но не обвинительного. А это уже похоже на комбинацию, на схему, по которой обвиняемые смогут впоследствии избежать уголовной ответственности. Именно такую схему украинская власть времен Порошенко применила к сбору доказательств в отношении подозреваемых в убийстве Бузины: доказательства собирались с явными, очевидными нарушениями закона, повлекшими освобождение подозреваемых из-под стражи и отмены им меры пресечения. Тут и овцы целы и волки сыты: и обвиняемые установлены, и убийство раскрыто, и в тюрьме за это убийство никто не сидит. В общем, друзья, президенты и генпрокуроры в Украине меняются, а методы работы, похоже, остаются прежними." - Заявил Ренат Кузьмин. Выводы украинских экспертов Юрия Ирхина, Андрея Семенца, Екатерины Педько и британца Ивана Бирча в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, по результатам которого троих людей заподозрили в причастности к преступлению, "противоречат друг другу". Об этом говорится в расследовании журналистов Слідство.Інфо . В частности, портретная экспертиза не смогла идентифицировать в женщине, которая закладывает взрывчатку под авто, арестованную на два месяца Юлию Кузьменко. "Психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, экспертиза ходьбы считает доказательства "условно-достаточными", - говорится в расследовании о Кузьменко. Бирч ранее провел еще одно исследование ходьбы: он полагает, что якобы причастные к убийству и зафиксированные на видео женщины могут быть одним лицом. Полиция же задержала двоих женщин - Кузьменко и Дугарь. В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу Павла Ореховского - адвоката Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Защитник опротестовывал решение Печерского районного суда Киева о ее круглосуточном домашнем аресте до 8 февраля 2020 года. Об этом сообщает корреспондент "Страны". Заседание началось с опозданием и продлилось пять минут. Судья сказала, что из Печерского суда не поступили документы дела. Расмотрение апеляционного обжалования состоится 8 января в 14:20. Поддержать Дугарь приехала народный депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич и экс-нардеп Оксана Корчинская. Также Яну Дугарь хочет взять на поруки народный депутат от партии "Слуга Народа" Виктория Вагнер. "Мой муж воевал в АТО и там погиб. Он также как и Яна был врачом. Я очень давно знакома с деятельностью Яны Дугарь и считаю ее очень порядочным человеком. Яна военный медик и мне это очень близко, я тоже медик. Я считаю, что нужно защищать репутацию таких людей, это очень важно", - заявила Виктория Вагнер. Адвокат Виталий Коломиец заявил, что ему было известно о том, что дело еще не передали в Апелляционный суд. Он связывает задержку с тем, что власть хочет снизить градус презрения их обществом. "Мы организуем брифинг и сделаем кино не хуже, чем у них. Пригласим президента, ОБСЕ, послов. Мы собрали достаточное количество доказательств невиновности Яны Дугарь", - заявил адвокат. Напомним, сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос действительно назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении. Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что дугарь также шеремета это Теги: последние сводки