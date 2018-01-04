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Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Генпрокуратуры на 23% и уменьшение финансирования САП
04.01.2018 12:03

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Генпрокуратуры на 23% и уменьшение финансирования САП

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Генпрокуратуры на 23% и уменьшение финансирования САП

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 7,169 млрд грн Генеральной прокуратуре Украины, что на 23% больше, чем в 2017 году, и уменьшение финансирования Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на 3,3 млн грн.

Об этом говорится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году для Генпрокуратуры выделялось 5,826 млрд грн.

На САП в 2018 году выделяется 116,1 млн грн, а в 2017 году – 119,4 млн грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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