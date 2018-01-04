|Нелетная погода? Визит главы МИД Германии на Донбасс отменили
|04.01.2018 12:04
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Пользователей Сети удивила странная причина, названная Павлом Климкиным
Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не поехали на Донбасс 4 января. Об этом украинский министр написал в своем Twitter, информирует еizvestia.com.
«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», – заявил глава МИД Украины.
Он отметил, что планирует вместе с Габриэлем посетить восток Украины позже в этом месяце.
В сети многих пользователей удивила «плохая погода»:
«А что с погодой? Дождя и тумана нет, снега тоже. Ну облачность низкая… Так что не надо ля-ля».
«Какие погодные условия? В Донецкой и Луганской областях люди из-за России гибнут. Вы должны были сделать все, чтобы туда полететь/поехать».
«Единственно неблагоприятные «погодные условия» на Донбассе — это когда российский «Град» стреляет. А все остальное — мелочи, не стоящие внимания, и которые не должны препятствовать».