Пользователей Сети удивила странная причина, названная Павлом Климкиным

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не поехали на Донбасс 4 января. Об этом украинский министр написал в своем Twitter, информирует еizvestia.com.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», – заявил глава МИД Украины.

Он отметил, что планирует вместе с Габриэлем посетить восток Украины позже в этом месяце.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ Читайте: Германия выступила за ввод вооруженных миротворцев на всю территорию Донбасса — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

В сети многих пользователей удивила «плохая погода»:

«А что с погодой? Дождя и тумана нет, снега тоже. Ну облачность низкая… Так что не надо ля-ля».

«Какие погодные условия? В Донецкой и Луганской областях люди из-за России гибнут. Вы должны были сделать все, чтобы туда полететь/поехать».

«Единственно неблагоприятные «погодные условия» на Донбассе — это когда российский «Град» стреляет. А все остальное — мелочи, не стоящие внимания, и которые не должны препятствовать».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира