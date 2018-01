var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 3878; coreola.articleid = 225309; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[3861] = 3861;coreola.sections[3878] = 3878; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Новости

04 января, 2018

ГОРДОН

Бульвар Гордона



Бульвар Гордона



Новости

Ведущий "Евровидения 2017" Мирошниченко показал свою невесту { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/bulvar/news/vedushchiy-evrovideniya-2017-miroshnichenko-pokazal-svoyu-nevestu-225309.html" }, "headline": "Ведущий "Евровидения 2017" Мирошниченко показал свою невесту", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2253/9_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-01-04T12:00:32+02:00", "dateModified": "2018-01-04T11:45:20+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "Бульвар Гордона, Celebrities, Lifestyle, Culture, Культура, Шоу-бизнес, Тимур Мирошниченко" } Новости Ведущий "Евровидения 2017" Мирошниченко показал свою невесту Мирошниченко: Жених и невеста Фото: Тимур Мирошниченко / Facebook Пост он опубликовал в Facebook."2017-й, спасибо тебе, ты был невероятный! Пожалуй, это лучший год моей жизни. По крайней мере, пока. Ты дал мне "Евровидение 2017", чрезвычайное количество различных проектов, мероприятий и съемок. Я побывал в бешеном количестве мест, открыл для себя три новые страны. Этот год дал мне тебя. Ты полностью перевернула мою жизнь. И продолжишь это делать уже в следующем году! Люблю тебя!" – написал он и отметил пост хэштегом "жених и невеста". https://www.facebook.com/tim.miroshnychenko/posts/10156412680598514:0 Невесту Мирошниченко зовут Инна Рудник. Она адвокат.Она работает в компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Работала в компаниях Lavrynovych & Partners Law Firm, ПП "Юридическое бюро Рыжего". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



