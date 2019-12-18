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Зеленский предоставил украинское гражданство российскому ведущему
18.12.2019 13:11
Зеленский предоставил украинское гражданство ведущему Алексею Суханову Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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