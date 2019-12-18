Об этом во время круглого стола в Укринформе на тему "Внедрение гендерного равенства в секторе безопасности и обороны Украины: достижения и вызовы" рассказала главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Любовь Гуменюк.

"На этот день мы имеем все открытые должности рядового, сержантского и старшинского состава для женщин-военнослужащих... В ВСУ наблюдается тенденция к росту доли женщин, которая на сегодня значительная. Например, в 2014 г. процент женщин в ВСУ составлял 6,5%, то на сегодня мы имеем более 11% женщин-военнослужащих. Активизация их участия привела к актуализации проблемы соблюдения гендерного равенства", - отметила Гуменюк.

По ее словам, в Минобороны создан качественный алгоритм, которых охватывает все аспекты, соответствующие задачам Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность", а также Национальной программе под эгидой Украина-НАТО. В частности, речь идет об обеспечении условий для прохождения службы женщинами, для их обучения, повышения квалификации личного состава, а также информирования общества о гендерных процессах, которые происходят в оборонном ведомстве. Для обеспечения гендерной политики в ВСУ проводятся и социологические исследования, сообщила Гуменюк.

Она заверила, что министерством обеспечивается равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности во время прохождения службы. В то же время есть и определенные ограничения. "Есть ограничения доступа к должностям офицерского состава в части, которая защищает законодательством репродуктивную функцию женщин. Это должности, связанные с использованием взрывчатых, ядовитых веществ, с водолазными работами, с тушением пожаров, а также на подводных и надводных кораблях, исключая должности морально-психологического и медицинского обеспечения, а также отдельные должности в подразделениях Специального назначения. В настоящее время ведется работа по открытию должностей для женщин-военнослужащих в этих подразделениях", - пояснила представитель Минобороны.

Гуменюк также сообщила, что сегодня в ВСУ насчитывается почти 23% женщин, которые работают и несут военную службу в армии. Из них около 12% - это гражданские работницы, более 11% - это военнослужащие.

"Активно привлекаются к участию в ООС в настоящее время более 10% женщин от общей численности привлеченного состава к выполнению задач. За время проведения операции около 200 женщин получили государственные награды. К сожалению, восемь из них - посмертно. Статус участника боевых действий получили почти 10 тыс военнослужащих-женщин ", - сообщила Гуменюк.

Она также сообщила, что гендерная тематика включена в различные программы в военных учебных заведениях, ведь по результатам вступительной кампании почти 17% поступающих - это женщины. В прошлом году их процент был вдвое меньше. В 2019 году впервые предоставлена ​​возможность девушкам учиться в военных лицеях.

По информации Гуменюк, количество женщин, которые принимают участие в международных миротворческих операциях, составляет 5%.

На следующий год сейчас рассматривается вопрос о включении гендерного спектра в проект Стратегического оборонного бюллетеня и этот вопрос уже обсуждался с представителями руководства НАТО. Также планируется провести исследования состояния реализации в ВСУ гендерной политики государства, предотвращения проявлений гендерного насилия между военнослужащих в условиях вооруженной агрессии и тому подобное.

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