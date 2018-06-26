Во вторник, 26 июня, в 6:00 утра началась вторая волна обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе.

Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов, служебных представителей.

По информации FootballHub, операция охватила 11 областей Украины.

Напомним, первая волна обысков была проведена 22 мая, когда в МВД сообщили о 57 эпизодах с участием 328 человек по делу о «договорняках».

Сразу 33 клуба попали в список подозреваемых в участии в договорных матчах.

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