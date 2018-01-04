Представители незаконных вооруженных формирований разместили свою военную технику вне зоны отведения вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения члены патруля миссии видели один танк (Т-64), стоявший в поле в двух километрах к западу от села Маркино (94 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ подчеркнули, что вооруженный представитель "ДНР" потребовал от патруля миссии покинуть указанный район.

Также сообщается, что СММ зафиксировала боевую машину пехоты (БМП-1) и бронетранспортер (МТ-ЛБ) с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм), принадлежащие боевикам, которые находились близко Славяносербска в 28 км к северо-западу от Луганска.

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