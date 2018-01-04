Поражение было всем на руку. Поражение стало бы победой.

Сразу несколько британских газет получили эксклюзивное право ознакомиться с книгой журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая должна выйти в этом году, информирует еizvestia.com.

Книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными американскими политиками.

В то время как Guardian первой рассказывает новые подробности одиозной встречи между сыном Трампа и группой россиян перед президентскими выборами в США, Times получила право на гораздо более сенсационные фрагменты.

В отрывке из книги, который публикует Times, содержится сенсационное признание.

Читайте: В МИД рассказали о том, как будет использоваться полученное от США оружие

Оказывается, вплоть до объявления итогов голосования ни сам Трамп, ни его зять Джаред Кушнер — по сути дела глава избирательной кампании нынешнего президента — не сомневались: их неожиданной авантюре скоро придет конец. Все вокруг Трампа были уверены не только в том, что президентом ему не стать, но и в том, что становиться таковым ему просто не следует.

По мере продвижения избирательной кампании Трамп сохранял спокойствие. Его конечной целью, на самом деле, никогда не была победа. «Я могу стать самым знаменитым человеком на свете», — говорил он своему помощнику Сэму Нанбергу. Его давний друг Роджер Эйлз, прежний глава отдела новостей телекомпании Fox, любил говорить: «Чтобы сделать карьеру на телевидении, начинать нужно с выдвижения себя в президенты». Так и Трамп, побуждаемый Эйлзом, распространял слухи о телеканале Трампа. «Я выйду из кампании, — заверял он своего приятеля, — с куда более могущественным брендом и невиданными до сих пор возможностями».

Трамп не только игнорировал потенциальные конфликты интересов между должностью, за которую он бился, и собственным бизнесом и недвижимостью, он еще и умышленно дерзко отказывался обнародовать данные о своих налогах. Зачем ему было это делать? После проигрыша он невероятно прославится, приобретя еще и ореол мученической жертвы Хиллари. Его дочь Иванка и зять Джаред станут известными на весь мир знаменитостями. Стив Бэннон станет действительно во главе реакционного крайне правого «Движения чаепития». Публицистка Келлиэнн Конуэй станет телезвездой. Мелания Трамп, которую муж заверял в том, что президентом ему не стать, сможет вернуться к своему миру светских обедов и приемов. Поражение было всем на руку. Поражение стало бы победой.

Читайте: "Потерял рассудок": Трамп резко отозвался о своем экс-советнике

Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный результат — вероятная победа Трампа — становился все более и более очевидным, его сын говорил своему приятелю, что отец, которого он называл просто Ди-Джей-Ти, выглядел так, будто ему привиделся призрак. Мелания была в слезах — и это были вовсе не слезы радости. В течение менее чем часа, как вспоминал потом без всякого умиления Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп неожиданно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира