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В США впервые состоялся полет на беспилотном вертолете
18.12.2019 14:06
В США Skyryse осуществила первый полет вертолета с автопилотом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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