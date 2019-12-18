После первого чтения в законопроекте установлен лимит на владения землей в 200 тысяч га, его хотят снизить до 10.

Президент Владимир Зеленский инициирует снижение максимальной нормы концентрации земли у одного владельца до 10 тысяч га. Об этом он сказал во время посещения села Красная Слободка в Киевской области в среду, 18 декабря.

Кроме того, президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», – отметил Зеленский.

Также президент заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли», – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

«Было вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. Гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тыс гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – сказал глава государства.

Он также отметил, что работу аграрного комитета Верховной Рады необходимо «разблокировать» и рассмотреть законопроекты в поддержку мелкого фермерства до конца года.

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