Памятник на могиле писателя Михаила Коцюбинского не состоит на балансе города, а балансовая стоимость бюста писателя Александра Пушкина – 316 грн. Об этом написал заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако, усомнившись, что похитители будут строго наказаны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Исчезновение памятника Коцюбинскому полиция считает надругательством над могилой "Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", – написал Ломако.По словам вице-мэра, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время независимости". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1774440959253204&id=100000619510894 Ломако добавил, что памятник на могиле Коцюбинского не состоит на балансе местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению жилкомхоза, его стоимость оценивают в 316 грн. "Соответственно, преступникам грозит суровая угроза пальцем, то есть административное наказание", – считает чиновник. https://www.facebook.com/vasyl.chepurnyi/posts/1823583414382159 18 декабря 2017 года в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы Коцюбинского, а 31 декабря на постаменте не оказалось бюста Пушкина.Областное управление Нацполиции начало уголовное производство по факту кражи памятника Пушкину. Похищение бюста Коцюбинского было квалифицировано по статье о надругательстве над могилой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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