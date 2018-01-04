|В Чернигове нашли украденные памятники Коцюбинскому и Пушкину - заммэра
|04.01.2018 12:13
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Ломако добавил, что памятник на могиле Коцюбинского не состоит на балансе местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению жилкомхоза, его стоимость оценивают в 316 грн. "Соответственно, преступникам грозит суровая угроза пальцем, то есть административное наказание", – считает чиновник.
https://www.facebook.com/vasyl.chepurnyi/posts/1823583414382159
18 декабря 2017 года в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы Коцюбинского, а 31 декабря на постаменте не оказалось бюста Пушкина.Областное управление Нацполиции начало уголовное производство по факту кражи памятника Пушкину. Похищение бюста Коцюбинского было квалифицировано по статье о надругательстве над могилой.
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