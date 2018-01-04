В Украине с 1 января 2019 года могут ввести накопительную пенсионную систему.

Об этом сообщил вице-премьер-министр , передает со ссылкой на "".

"На сегодняшний день законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформировано и вопрос запуска II уровня – это больше вопрос политический. Нужно было запустить эту систему еще 14 лет назад, но я убежден, что у действующей власти хватит, прежде только, политической воли наконец сделать этот шаг", – отметил Розенко.

По его словам, если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, то сейчас украинцы, которые выходят на пенсию, уже получали бы не 3-4 тыс. грн, а в два раза больше.

"Мы все – и правительство, и – должны осуществить все необходимые мероприятия в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система заработала", – резюмировал Розенко.

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