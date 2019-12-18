Погода, Новости, загрузка...
Украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам
18.12.2019 14:43
Кабмин обязал украинцев ездить в РФ загранпаспортам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 