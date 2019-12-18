Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус, обнародованном во вторник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в соответствующем заявлении президента по этому вопросу, обнародованном в прошлом апреле", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.

В заявлении президента США от 24 апреля выражается почтение памяти погибших 1,5 млн армян, начиная с 1915 года, однако при этом слово "геноцид" не употребляется ни разу. Вместо него используется словосочетание "одно из самых страшных зверств ХХ века".

Османская империя, которая существовала в XIII-ХХ веке, была исламским монархическим государством турецкой династии Османов. Преемницей империи стала Турецкая республика. Сейчас Турция выступает против признания геноцида армян. Позиция американской администрации пока совпадает с позицией правительства Турции.

Как сообщал Укринформ, верхняя палата американского Конгресса приняла резолюцию, в которой официально признала геноцид армянского народа в Османской империи. Официальная Анкара подвергла критике решение американского Сената и вызвала в МИД посла США.

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