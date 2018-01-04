Власти Индии привлекут $12,6 млрд за счет размещения бондов для рекапитализации госбанков

Правительство Индии намерено выпустить облигации на 800 млрд рупий ($12,6 млрд), чтобы привлечь средства для финансирования вливаний капитала в государственные банки с целью решения проблемы "плохих" долгов.

В четверг правительство страны представило этот план на рассмотрение парламента, сообщает агентство Bloomberg.

Индийские власти объявили о намерении провести рекапитализацию госбанков в прошлом году.

Первую порцию бондов, средства от размещения которых будут направлены на восстановление банковских балансов, правительство планирует продать до конца текущего года (31 марта 2018 года).

По данным источников агентства, ежегодные проценты за обслуживание готовящихся бумаг составят более 60 млрд рупий.

Индийское правительство рассчитывает, что очистка балансов госбанков от "плохих" долгов будет помогать росту объемов кредитования, находящихся в настоящее время на минимальном за 25 лет уровне.

В целом план рекапитализации госбанков предусматривает вливание 2,11 трлн рупий в их капитал в следующие два года. Порядка 1,35 трлн рупий, как ожидается, будет привлечено за счет размещения рекапитализационных бондов, остальная часть - профинансирована за счет бюджетных ресурсов и средств, привлеченных на рынках капитала.