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Нацгвардейцы задержали в Донецкой области боевика
04.01.2018 12:15

Нацгвардейцы задержали в Донецкой области боевика

Нацгвардейцы задержали в Донецкой области боевика

Сотрудники национальной гвардии Украины задержали боевика, жителя Донецка, связанного с незаконными вооруженными формированиями, действующими в Донецкой области.

"Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой "ДНР", - сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в четверг.

Подозреваемый задержан и передан в Угледарское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности).

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