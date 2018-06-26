Три фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединов, Теймур и Узеир Абдуллаевы останутся под арестом до 10 августа. По данным правозащитников, после аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото: Eden Dinber Edwin / Facebook Таким образом мужчины останутся под арестом до 10 августа."Теймур сказал суду, что воспринимает 21 месяц заключения в СИЗО как фактическое наказание за его вероубеждение, за то, что соблюдает ислам, и как давление на него и его семью", – сообщил адвокат Эмиль Курбединов.Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Только на оглашение решения допустили по два близких родственника. Рассмотрения жалоб защиты двух других фигурантов этого дела Айдера Салединова и Рустема Исмаилова состоятся 27 июня.Мужчины были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ут-тахрир хизб после полуострове под Теги: крымский конфликт