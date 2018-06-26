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"Суд" в Крыму оставил под арестом трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"
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26.06.2018 13:27
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Три фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединов, Теймур и Узеир
Абдуллаевы останутся под арестом до 10 августа. По данным
правозащитников, после аннексии Крыма власти преследуют людей,
которые осмеливаются открыто критиковать действия России на
полуострове, в особенности – крымских татар Фото: Eden
Dinber Edwin / Facebook Таким образом мужчины останутся под
арестом до 10 августа."Теймур сказал суду, что воспринимает 21
месяц заключения в СИЗО как фактическое наказание за его
вероубеждение, за то, что соблюдает ислам, и как давление на него и
его семью", – сообщил адвокат Эмиль Курбединов.Судебные
заседания проходили в закрытом режиме. Только на оглашение решения
допустили по два близких родственника. Рассмотрения жалоб защиты
двух других фигурантов этого дела Айдера
Салединова и Рустема Исмаилова состоятся 27
июня.Мужчины были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них
дома. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса
РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"."Хизб
ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация,
призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но
отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала
организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб
ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского
законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией.
В странах Западной Европы и Северной Америки она также не
запрещена, за исключением административных ограничений на ее
деятельность в Германии.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма,
по данным правозащитников международной организации Human Rights
Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно
ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности –
крымских татар.
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