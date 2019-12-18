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Генеральную инспекцию Генпрокуратуры возглавляет человек, который не прошла аттестацию
18.12.2019 15:07

В Генеральной прокуратуре Украины с октября 2019 парализована работа - то новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка устроил аттестацию своих подчиненных, которые сдают экзамены по вопросам хозяйственного, гражданского и административного права и рассказывают, с какой целью в полиции применяется служебная лошадь, то проходят по несколько этапов собеседований.

 

В случае, если в ходе сдачи экзамена прокурор не набрал 70 баллов, он подлежит освобождению без учета заслуг, квалификации или стажа работу.

Генеральную инспекцию Генпрокуратуры возглавляет человек, который не прошла аттестацию

Поскольку автором законопроекта, которым были внесены изменения в Закон Украины «О прокуратуре» и введена аттестация сотрудников ГПУ, был Рябошапка, то, разумеется, самого Рябошапки и его заместителей переаттестация не коснулся - им не надо знать назначение служебного коня. Сообщает Naspravdi.Today

Впрочем, если экзамен не смогли сдать любимцы Рябошапки, им также ничего не угрожает.

"В частности, продолжает и дальше работать руководитель Генеральной инспекции Генпрокуратуры прежний судья Харьковского окружного административного суда Нуруллаев Илькин Садагат-оглы, которого выгнали с предыдущего места работы за то, что он не соответствует занимаемой должности и не прошел квалификационный оценивания." - Передаёт издание 

 

"Но оказалось, что Нуруллаев близкий знакомым Рябошапки, который, как только стал генеральным прокурором, своим приказом №841ц от 12 сентября 2019 назначил экс-судью руководителем Генеральной инспекции Генпрокуратуры.

 

При этом, согласно законодательству того времени для того, чтобы стать прокурором (а руководителем Гениспекции может быть назначен только прокурор) Нуруллаев Илькин Садагат-оглы должен был пройти конкурсный отбор.

 

Чтобы обойти это требование закона, Рябошапка использовал временно вакантную должность прокурора отдела аналитической работы управления аналитического обеспечения деятельности генерального прокурора и проверок состояния организации прокурорской работы Департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры Украины.

 

Эту должность, в общем-то, занимает Мирослава Михайловна Мушка, но она сейчас находится в декретном отпуске.

 

Поэтому Нуруллаев на несколько часов стал Мушкой, а потом уже был переведен Рябошапкой в ​​руководители Гениспекции.

 

При этом Рябошапка установил своему другу, который проработал только несколько часов, надбавку «за высокие достижения в труде или за выполнение отдельно важной работы" в размере 100% должностного оклада.

 

В октябре 2019 Рябошапка устроил аттестацию сотрудников Генеральной прокуратуры, поскольку появилась возможность усвоить 7500000. долларов США, выделенных западными партнерами для «реформы прокуратуры».

 

 Нуруллаев Илькин Садагат-оглы также был включен в список тех, кто должен сдать экзамены, но набрать необходимое количество баллов руководитель Гениспекции так и не смог. Но такая мелочь, конечно же, не стала препятствием для того, чтобы Нуруллаев Илькин Садагат-оглы продолжил работать в Генеральной прокуратуре Украины, где на друзей Рябошапки законы, написанные Рябошапкой, не распространяются." - Сообщает Naspravdi.Today

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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