Авторитарная Россия в 2018 году может попытаться захватить полностью или частично страны Балтии.

Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Для достижения подобных целей Россия может собрать до 845 тысяч солдат, отмечает издание, ссылаясь на данные RAND Corporation.

«У трех стран Балтии население — 6,2 миллиона человек, около 22 тысяч солдат и 450 единиц артиллерии, но нет танков или самолетов. Россия может собрать 845 тысяч — 300 тысяч только на западе России — при поддержке 2600 танков, 5500 артиллерийских орудий и почти 1400 боевых самолетов. Планирование обычного конфликта с Россией было бы бессмысленным», — отмечает автор статьи Михаэль Пек.

По его словам, военную операцию Москва может развернуть молниеносно, не затратив много ресурсов, ведь Россия намного больше трех стран Балтии.

«Несмотря на массовое сопротивление, Россия может просто выбрать поглощение расходов на оккупацию всей или части Балтики. Стратегия смешанной войны России, использующая недорогое соединение местных нерегулярных сил, поддерживаемых спецназа и некоторых регулярных войск, будет относительно дешевым способом захвата территории Балтии», — уверяет Пек.

Так как военное сопротивление будет бессмысленным, автор статьи советует жителям стран Балтии готовится к партизанской войне. Правда, и такая борьба с россиянами может провалиться, так как «контр-партизаны» в лице русскоговорящего населения могут стать добровольными союзниками оккупантов.

Вместе с тем издание отмечает, что Балтийские государства имеют план защиты от вторжения России — мобилизовать общество. Согласно выкладкам RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе.

В статье отмечается, что Эстония поддерживает призыв в армию с 1990-х годов, Литва восстановила проект в 2016 году, в Латвии есть волонтерские вооруженные силы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира