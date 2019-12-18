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Меркель: Результатов нормандской встречи недостаточно для снятия санкций с РФ
18.12.2019 15:19
Меркель считает, что результатов нормандской встречи недостаточно для снятия санкций с России Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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