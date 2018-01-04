Журналисты задали на брифинге вопрос пресс-секретарю Белого дома: «Не следует ли американцам беспокоиться о психическом здоровье президента, который столь легко делает заявления об угрозах, касающихся ядерной кнопки?».

Народу США следует беспокоиться о психическим здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, а не президента Дональда Трампа, информирует svodka.net.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос о сообщении Трампа в твиттере, в котором он заявил, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем кнопка Ким Чен Ына.

На брифинге Сандерс спросили: «Не следует ли американцам беспокоиться о психическом здоровье президента, который столь легко делает заявления об угрозах, касающихся ядерной кнопки?».

В ответ Сандерс подчеркнула, что и Трампу, и народу США «следует беспокоиться о психическом здоровье лидера КНДР». «Он [Ким Чен Ын] повторяет свои угрозы. Он из раза в раз – в течение долгих лет – проводит испытания ракет. И президент [Дональд Трамп] не собирается съеживаться от страха и он не собирается проявлять слабость. Он собирается делать то, что обещал делать, а именно встать и защитить американский народ», — подчеркнула Сандерс.

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1 января северокорейский руководитель в новогоднем телеобращении сообщил, что ядерная кнопка у него постоянно на столе, следовательно Америка не может начать войну против КНДР. 3 января Трамп процитировал в Twitter эти слова и попросил передать Ким Чен Ыну, что у него тоже есть ядерная кнопка, но она «намного больше», «более мощная» и к тому же работает.

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