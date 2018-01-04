|Климкин заявил, что выборы президента РФ будут сомнительны с точки зрения легитимности, если пройдут в оккупированном Крыму
|04.01.2018 12:20
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.@PavloKlimkin: #Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувся на території #Крим'у - це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності. pic.twitter.com/CgNxGNRcFR— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 3 января 2018 г.
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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