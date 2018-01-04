Бывший военнослужащий, принимавший участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, Олег Негода после задержания в Москве (Российская Федерация) вернулся в Украину.

Об этом сообщает со ссылкой на информированный источник.

По его данным, 25-го декабря Негода был задержан на Киевском железнодорожном вокзале в Москве через 4 минуты после выхода из поезда «Кишинев-Москва». Как сообщил сам ветеран АТО, к нему подошли два человека в штатском, показали удостоверения, которые прежний украинский военнослужащий не смог разглядеть, и предложили пройти с ними.

«После этого Олега увезли с мешком на голове в какое-то учреждение, где держали несколько дней. Не били, давали пищу, даже дважды предоставляли мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким. 2 января около 10 утра, надев на глаза мешок, отвезли на вокзал, при этом вернули деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и кольцо», — рассказал источник.

Он уточнил, что Негода на украинской границе ответил на все вопросы, которые интересовали пограничников, и сейчас находится дома. Кроме того, ветеран АТО готов предоставить объяснения по поводу своего задержания правоохранительным органам Украины, а также журналистам.

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