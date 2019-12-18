Аналитики российской поисковой системы “Яндекс“ составили список поисковых запросов, которые больше только интересовали россиян в 2019 году. Выяснилось, что сильнее только жителей РФ интересовали украинские выборы, пожар в Париже и митинги в Москве, пишут российские СМИ.

Все популярные запросы аналитики “Яндекса“ распределили по тематическим категориям: “События“, “Люди“, “Спорт“, “Фильмы“. Популярные запросы распределили по 100-балльной шкале – чем выше частота запроса, тем выше балл.

Согласно исследованию, самым популярным запросом в категории “События“ стали президентские выборы в Украине (61 балл из 100 возможных). Затем следуют пожар в соборе Парижской Богоматери (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл).

В категории “Люди“ лидером по числу запросов также стал представитель Украины – новоизбранный президент Владимир Зеленский. Уже за ним идут таких персоны, как Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш и прочие.

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